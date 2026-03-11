Más de 100 personas protestan contra las nucleares en Tokio en el aniversario de Fukushima

3 minutos

Tokio, 11 mar (EFE).- Más de un centenar de personas se manifestaron este miércoles, cuando se cumplen 15 años del accidente nuclear de Fukushima, contra las centrales nucleares y contra las armas atómicas, en un acto reivindicativo frente a la sede de la compañía eléctrica TEPCO en Tokio.

Con pancartas con mensajes como «Protejamos a vuestros hijos, familia y a vosotros mismos de la radiación» o «No a las armas nucleares», los manifestantes se congregaron en torno a las 18:30 hora local (09:30 GMT) frente a la sede de la compañía, que gestionaba la central nuclear de Fukushima Daiichi antes del desastre del 11 de marzo de 2011.

Una mujer de unos 50 años, que no quiso dar su nombre, dijo a EFE que considera a la empresa responsable del accidente, que tuvo lugar tras un fuerte terremoto y posterior tsunami en el norte de Japón que dejó más de 20.000 muertos y desaparecidos.

La mujer explicó que viene cada año a manifestarse frente a la sede de la compañía, y destacó que se opone a la reactivación de la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad y también gestionada por TEPCO, y que comenzó a finales de enero pero tuvo que retrasarse por un fallo en los sistemas de monitorización de las barras de control.

Otra mujer, de unos 70 años y apellidada Sato, dijo que reactivar la planta, ubicada en la prefectura japonesa de Niigata, es muy peligroso, y aseguró que Japón no necesita plantas nucleares.

Por su capacidad de más de 8.000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.

La mandataria, que participó este miércoles en una ceremonia solemne en Fukushima, destacó en un discurso que «incluso en las zonas afectadas por el desastre nuclear (…) se están realizando esfuerzos para mejorar el entorno de vida y regenerar las industrias».

Japón conmemoró este miércoles a las más de 20.000 víctimas del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, desencadenantes de un accidente nuclear en la central de Fukushima, que quince años después de la tragedia sigue afectando duramente a la región, entre las promesas oficiales de rehabilitación.

En zonas costeras o enclaves con vistas al mar, como cada aniversario, numerosas personas rezaron por el descanso de los fallecidos a causa del tsunami desatado por el peor terremoto jamás registrado en el archipiélago. EFE

pagb-jdg/cc

(foto)(vídeo)