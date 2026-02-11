Más de 100 toneladas de ayuda humanitaria ante las inundaciones en el noroeste de Colombia

2 minutos

Montería (Colombia), 11 feb (EFE).- Más de 100 toneladas de ayuda humanitaria han sido recolectadas en la última semana en Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba, para atender a las comunidades afectadas por las inundaciones en el noroeste de Colombia.

El centro de recogida recibe donaciones de alimentos no perecederos, ropa, mantas y kits de higiene personal que son clasificados, inventariados y despachados hacia los municipios más afectados.

«Durante todo el día van llegando ayudas, donaciones, mercados. Todo lo que es comida va en esta parte», explica a EFE María José Negrete, encargada del lugar, mientras muestra que cada paquete es contado y registrado antes de ser enviado para garantizar que los despachos coincidan con los listados destinados a cada municipio.

En paralelo a la movilización ciudadana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha enviado desde Bogotá más de 70 toneladas de asistencia humanitaria y prevé completar 223 toneladas adicionales.

Además, la semana pasada fueron trasladadas 10 toneladas por vía aérea, con apoyo de organismos de socorro y del Ejército, que en paralelo ayuda en las tareas de rescate de personas que han quedado atrapadas en sus casas, algunas de ellas inundadas con más de un metro de agua y, en los casos más dramáticos, casi hasta el techo.

El alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indica que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.

Según el Gobierno colombiano, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal aumentó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.

Este miércoles el papa León XIV ha pedido ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y ha exhortado a «toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas».

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aseguró esta semana en una entrevista con EFE que la emergencia «no tiene precedentes en la historia del departamento».

El presidente colombiano, Gustavo Petro, estuvo ayer en Córdoba, donde se reunió con autoridades locales y regionales y sobrevoló el departamento para ver la magnitud de las inundaciones. EFE

