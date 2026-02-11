Más de 120 migrantes llegan a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami

1 minuto

Caracas, 11 feb (EFE).- Un total de 125 migrantes llegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En su canal de Telegram, la cartera de Estado detalló que, del total de los repatriados, 100 son hombres, 19 son mujeres y dos son niños y cuatro niñas, quienes recibieron «atención médica» a su llegada.

Este vuelo es el número 110 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, un avión con 120 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó a Venezuela, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental para el regreso de los venezolanos desde otros países, especialmente de la nación norteamericana.

Ese vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona.

De acuerdo a cifras del Gobierno, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco del programa Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de los migrantes. EFE

