Más de 125.000 desplazados del Líbano han entrado en Siria, confirma la OIM

2 minutos

Ginebra, 18 mar (EFE).- Más de 125.000 personas han cruzado desde el Líbano hacia Siria desde que se reanudó a principios de este mes el conflicto entre el movimiento islamista Hizbulá e Israel, y el riesgo de una crisis de desplazamiento aún más grande es real, según los últimos datos analizados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La mitad de esas personas son niños, mientras que del total la mayoría son ciudadanos sirios que están retornando y 7.000 son libaneses.

La organización dijo que el nuevo éxodo transfronterizo pone de relieve el impacto regional cada vez mayor del conflicto en torno a Irán, y en este sentido hizo un llamamiento para que haya un apoyo internacional para las poblaciones afectadas.

«Las necesidades están aumentando y requieren una rápida ampliación de la capacidad de respuesta, tanto dentro de Siria como en toda la región. Sin un apoyo urgente, la asistencia crítica será insuficiente en un momento en que las familias ya lo han perdido tanto», declaró la directora general de la OIM, Amy Pope.

Entre los principales destinos de los nuevos deslazados están Al-Raqa, Damasco y Homs, ciudades que sufrieron un impacto muy grande a lo largo de los trece años de guerra civil en Siria, con infraestructuras dañadas y servicios públicos muy debilitados, y que ahora se enfrentan a la presión de los están llegando.

La OIM indicó que a Al Raqa -en el noreste del país y donde el grupo terrorista Estado Islámico instauró lo que denominó su ‘califato’ entre 2013 y 2017- han llegado el 21 % de los desplazados desde el Líbano, muchos de los cuales se han instalado en zonas remotas donde el acceso a alimentos, agua y atención sanitaria es limitado.

Otros se concentran en zonas urbanas densamente pobladas de los alrededores de Damasco, lo que agrava la presión sobre los servicios básicos.

«En todas las localidades, las familias llegan con pocos o ningún recurso, y la ayuda en efectivo es una de las necesidades más urgentes, junto con los alimentos, el alojamiento y la atención sanitaria. Muchos ya han agotado sus recursos para hacer frente a la situación», insistió la entidad. EFE

is/rod