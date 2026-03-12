Más de 140 organizaciones españolas llaman a manifestarse contra la guerra en Irán

Madrid, 12 mar (EFE).- La plataforma ciudadana española Parar La Guerra publicó este jueves un manifiesto con el apoyo de 143 organizaciones y más de 200 personalidades del mundo de la cultura en el que convoca a participar en concentraciones en más de 150 poblaciones en contra de las acciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán.

El manifiesto cuenta con las firmas de personalidades del mundo de la cultura como Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Alba Flores, Julieta Serrano, Charo López, entre otras miles de firmas de ciudadanos y variadas personalidades destacadas como Baltazar Garzón, Angel Cappa y Manuela Carmena.

El texto, titulado ‘Hay que parar la guerra en Oriente Medio’, condena «con energía el régimen criminal de los ayatolás», haciendo hincapié en la situación de las mujeres iraníes, sin embargo, puntualiza que «nada justifica los salvajes bombardeos» que se han producido en los últimos días.

«Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza», expone el manifiesto.

Desde la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, Fariba Eshan ha puesto el foco en la situación de los presos políticos del país, que están «incomunicados de sus familias» en uno de los momentos «más dramáticos y decisivos» de la historia del país.

La plataforma Parar La Guerra ya había publicado ocho manifiestos relacionados con la situación en Gaza, pero han recalcado que éste es el primero apelando al fin del conflicto en Irán y, además, el que más firmas de personalidades destacadas ha recabado.

Entre las convocatorias principales convocadas para el próximo sábado, 14 de marzo, se encuentran la de Madrid, a las 12.00 hora local (11.00 GMT), y la de Barcelona, que tendrá lugar a la misma hora, frente a la Catedral. EFE

