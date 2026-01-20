Más de 160 cristianos fueron secuestrados en el norte de Nigeria

Más de 160 fieles cristianos fueron secuestrados el domingo durante un ataque perpetrado por bandas armadas contra dos iglesias en una aldea remota del estado de Kaduna, en el norte de Nigeria, informaron el lunes un clérigo y un reporte de la ONU al que tuvo acceso AFP.

El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre, lo que llevó al gobierno estadounidense a lanzar ataques militares el día de Navidad en el estado de Sokoto, en el noroeste.

El presidente Donald Trump acusó a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio».

El domingo «los atacantes llegaron en gran número, bloquearon las entradas a las iglesias y obligaron a los fieles a refugiarse en el bosque», declaró a AFP el reverendo Joseph Hayab, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria para el norte.

«Se llevaron a 172, pero nueve escaparon», añadió.

Los secuestros fueron confirmados por un reporte de Naciones Unidas que menciona el plagio de «más de 100 fieles».

Según el informe, el distrito de Kajuru es un objetivo prioritario para los secuestros debido a «las zonas boscosas y escasamente pobladas que permiten a los bandidos operar libremente y evadir a las fuerzas de seguridad».

La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.

