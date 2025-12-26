Más de 2.400 paneles forman primera gran planta solar en un centro logístico de Suramérica

Lima, 26 dic (EFE).- La primera planta solar a gran escala en un condominio logístico de Suramérica ha comenzado a proveer de energía eléctrica limpia a tres almacenes en Perú, gracias a un conjunto de más de 2.400 paneles fotovoltaicos ubicados en sus techos y otros espacios disponibles.

La instalación, realizada por Kondu, una empresa del grupo Kallpa, la mayor generadora de electricidad de Perú, se encuentra en el sur de Lima y suministra electricidad para el funcionamiento de los centros logísticos Logiscity, Portada de Lurín y Villa El Salvador, operados los tres por BSF Almacenes del Perú, en la zona sur de la capital peruana.

La superficie instalada en estos tres centros logísticos alcanza en su conjunto una potencia de hasta 1,5 megavatios y cuenta con un diseño modular para ser ampliada hasta los 10 megavatios en caso de que las operaciones exijan una mayor demanda de autoconsumo de energía renovable.

Con el área actual, ya es el mayor proyecto de generación eléctrica tipo ‘rooftop’ (en techos de edificios) de Perú, lo que hace de esta infraestructura un referente nacional de la sostenibilidad y de la reducción de emisiones de carbono en forma de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global y el cambio climático.

Cada uno de los paneles fotovoltaicos situados en los techos de los almacenes puede generar hasta 610 vatios, en una zona de la capital peruana especialmente soleada en los meses de verano.

El proyecto, que funciona bajo el modelo ‘energy-as-a-service’ en el que Kondu desarrolla, construye y opera la planta, también contempla la instalación de un sistema de almacenamiento de energía que permitirá acumular energía solar para ser utilizada por la noche o cuando la operación así lo requiera.

El acuerdo entre BSF y Kondu incluye también un contrato de suministro de potencia y energía de la red que incluye la certificación de origen renovable por el 100 % del consumo.

A esto se suma la construcción de un ‘hub’ (centro de conexión) de infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos de BSF y de sus clientes, para facilitar su migración a la electromovilidad.

«La integración de esta planta fotovoltaica nos permite operar de manera más limpia, eficiente y previsible, reduciendo nuestra huella ambiental», señaló en un comunicado el presidente de la junta directiva de BSF, Rafael Villanueva.

«Buscamos anticiparnos a las necesidades de un mercado que exige soluciones logísticas sostenibles y este proyecto muestra la dirección en la que estamos avanzando», añadió.

Por su parte, el gerente general de Kondu, José Tierno, indicó que la inauguración de esta planta solar «marca un hito en la industria del Perú y traza el camino que se seguirá para seguir impulsando operaciones más sostenibles en el país», bajo una filosofía de «soluciones energéticas eficientes, sostenibles y competitivas». EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Kallpa para la difusión de este contenido.