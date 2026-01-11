Más de 22 años de cárcel para integrante de la mayor disidencia de las FARC en Colombia

Bogotá, 11 ene (EFE).- Un integrante del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC en Colombia, fue condenado a más de 22 años de prisión por su responsabilidad en al menos 19 asesinatos cometidos entre 2020 y 2021 en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informó este domingo la Fiscalía General colombiana.

Se trata de Jair Valencia Solís, quien aceptó mediante un preacuerdo su participación en una serie de crímenes ocurridos en los municipios rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua, por lo que fue sentenciado a 22 años y dos meses de cárcel.

De acuerdo con el ente acusador, Valencia Solís fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, así como de explosivos.

La investigación estableció que el condenado participó en la ejecución de tres homicidios colectivos en los que murieron 14 personas, entre ellas un menor, en hechos registrados entre 2020 y 2021 en las veredas La Meseta y Villacolombia, en jurisdicción de Jamundí y Restrepo.

Asimismo, la Fiscalía le atribuyó la desaparición forzada y posterior asesinato de dos personas, una de ellas un integrante del Ejército que fue secuestrado, asesinado y enterrado en una fosa en hechos ocurridos el 23 de agosto de 2021.

Valencia Solís también fue declarado responsable del homicidio de dos personas dedicadas a la minería, cometido el 15 de marzo de 2021, y del asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 29 de junio de 2020, ambos en zona rural de Jamundí.

El juez avaló el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y ordenó que el condenado cumpla la pena en un centro penitenciario, sin acceso a beneficios judiciales. EFE

