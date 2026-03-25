Más de 5.500 muertos por la violencia en Haití en diez meses, según la ONU

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La violencia perpetrada por bandas y los ataques contra ellas en Haití causaron más de 5.500 muertos entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026, indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos este martes en un informe.

Haití, el país más empobrecido de América, está afectado desde hace años por la violencia pandillera, unas bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

«Haití sigue enfrentando los niveles alarmantes de violencia pandillera, que afectan al ejercicio de los derechos humanos» recoge el informe, que destaca que en esa violencia están implicadas tanto las fuerzas de seguridad como empresas de seguridad privadas y grupos de autodefensa.

Según datos verificados por el alto comisionado, «al menos 5.519 personas murieron y 2.608 resultaron heridas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026».

Pero gran parte de esas muertes se produjeron después de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas.

Esas operaciones causaron al menos 3.497 muertos y 1.742 heridos en ese periodo, señala el alto comisionado. En tanto, la violencia perpetrada por las bandas causó al menos 1.424 muertos y 790 heridos.

«Es esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando al mismo tiempo plenamente los derechos humanos», pidió en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Según el informe, los ataques realizados por grupos de autodefensa contra las bandas causaron al menos 598 muertos y 76 heridos.

Las pandillas, que controlan casi la totalidad del territorio de la capital Puerto Príncipe, «ampliaron su influencia más allá de la capital» en los últimos 12 meses, principalmente en la periferia y hacia el norte, indica el informe.

El reporte documenta también casos de uso «excesivo o desproporcionado» de la fuerza por la policía. Según sus registros, se dieron 196 casos de ejecuciones sumarias de personas sospechosas de pertenecer a bandas o apoyarlas.

Desde marzo de 2025, una empresa militar privada, «al parecer contratada por el gobierno haitiano», participa también en operaciones con ataques con drones y disparos desde helicópteros, agrega el documento.

El informe precisa también los actos de violencia perpetrados por grupos de autodefensa y multitudes que aplican la «justicia popular» linchando a personas sospechosas de pertenecer a bandas.

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