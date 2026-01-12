Más de 50 % de los peruanos quiere que su próximo presidente sea como Bukele, según sondeo

2 minutos

Lima, 12 ene (EFE).- Más de un 50 % de los peruanos quiere que su próximo presidente, que saldrá elegido en los comicios que se celebrarán en la primera mitad de este año, tenga un perfil similar al del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, según una encuesta.

El sondeo, realizado por la encuestadora Datum, reflejó que un 51 % de los peruanos quiere su siguiente presidente sea «tipo Bukele», muy por delante del 11 % que prefiere un perfil como el presidente estadounidense, Donald Trump, y del 5 % que quiere a un gobernante con un estilo como el del argentino Javier Milei.

Hay un 3 % que le gustaría alguien como la presidenta mexicana de izquierda Claudia Sheinbaum para gobernar Perú los siguientes cinco años, un 2 % como el ultraderechista José Antonio Kast, recientemente elegido en Chile, y con 1 % figuran el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Rodrigo Paz.

En intención de voto, se mantiene en 42,9 % porcentaje de peruanos que no piensa votar por ningún candidato (22,5 %), incluyendo aquellos que votarán en blanco o nulo, y los indecisos (18,4 %).

El primer aspirante con mayor intención de voto es el ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), al aglutinar un 12 %.

Le sigue Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, con 8,8 %, y en tercer lugar figura con el 6,2 % el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), con un proyecto también derechista.

En cuarta posición se encuentra Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), con 5,8 %, y en quinto puesto el economista de centroizquierda y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau (Ahora Nación), con el 3,8 %.

De acuerdo al sondeo, solo un 12 % de los peruanos tiene plenamente decidido el voto, mientras que un 34 % lo está pensando y un 50 % todavía no lo sabe.

La encuesta se realizó del 2 al 6 de enero a 1.200 personas mayores de edad a nivel nacional y tiene un margen de error del 2,8 %. EFE

fgg/dub/psh