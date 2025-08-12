Más de 50.000 migrantes han cruzado el Canal de la Mancha con Starmer en el Gobierno

Londres, 12 ago (EFE).- Más de 50.000 migrantes han alcanzado el Reino Unido a través del Canal de la Mancha de manera irregular desde que el laborista Keir Starmer se convirtió en primer ministro el 5 de julio de 2024, según datos actualizados este martes por el Home Office (Ministerio de Interior británico).

El último parte del Gobierno británico sobre la llegada de pequeñas embarcaciones revela que este lunes 474 personas alcanzaron suelo británico en ocho pateras, el número más alto registrado este mes de agosto, lo que asciende a 50.271 las personas que entraron por esta vía al Reino Unido.

En lo que va de año, 26.555 personas han cruzado el Canal de la Mancha, una cantidad mayor a la registrada en el mismo período del año anterior, cuando no se alcanzaron los 20.000.

Esta cifra se alcanza siete días después de la entrada en vigor del acuerdo que los gobiernos británico y francés suscribieron para el retorno de migrantes que alcancen la isla de forma ilegal a cambio de la recepción de solicitantes de asilo.

El acuerdo, anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y Starmer el pasado julio, consiste en que, a cambio de enviar a Francia a un migrante, Londres aceptará un solicitante de asilo de territorio francés, siempre que no hayan intentado cruzar ya y tenga vínculos familiares en el Reino Unido.

En una entrevista en la BBC, la secretaria de Estado británica para Mujer e Igualdad, Jacqui Smith, eximió al Gobierno británico de la culpa de la llegada de estas embarcaciones y señaló que el anterior Gobierno conservador «permitió esta actividad atroz y criminal».

Y destacó las «medidas consistentes y con recursos que está adoptando este Gobierno», aunque reconoció que se trata de «un problema enormemente grave» y que es su responsabilidad tomar medidas para reducir estas cifras.

«Entendemos lo preocupantes que es esto para la gente», añadió. EFE

