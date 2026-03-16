Más de 6 millones de estudiantes en Perú empiezan el año escolar en colegios públicos

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Lima, 16 mar (EFE).- Más de seis millones de estudiantes en colegios públicos de Perú empezaron este lunes el año escolar 2026, después de que el Gobierno destinó 85,5 millones de dólares para el mantenimiento de 53.631 locales escolares a nivel nacional.

La primera ministra, Denisse Miralles, inauguró el año escolar 2026 en la institución educativa Javier Pérez de Cuéllar, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el más poblado del país con un millón de habitantes, después de recorrer sus ambientes y dialogar con algunos estudiantes.

De igual forma, otros ministros de Estado participaron en otras regiones del país en el inicio del año escolar para el sector público, dado que los colegios privados empezaron clases a fines de febrero y la semana pasada tuvieron que realizar clases remotas por un racionamiento de gas que generó desabastecimiento temporal de combustibles.

El ministro de Educación, Erfurt Castillo, informó que su sector ha entregado más de 13 millones de unidades de material educativo que será entregado de manera gratuita a los escolares.

Este material fue entregado a 26 direcciones regionales de educación, 225 unidades de gestión educativa local y 25 Colegios de Alto Rendimiento (COAR) distribuidos a nivel nacional.

De igual forma, el ministerio de Educación ha acordado con el ministerio del Interior un convenio para garantizar entornos educativos seguros con programas preventivos de la Policía Nacional y acciones conjuntas de seguridad escolar, según informó la emisora RPP.

Por otro lado, el viceministro de Gestión Institucional del ministerio de Educación, Walter Borja, advirtió que el 48 % de los locales educativos de educación pública se encuentran en condiciones de riesgo porque no tienen las condiciones básicas de seguridad de la infraestructura, ni agua potable, saneamiento o conectividad.

Estos locales están ubicados en zonas rurales alejadas, donde se aplica la educación multigrado y se imparte sólo la educación inicial y primaria. EFE

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