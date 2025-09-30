Más de 70 pasajeros de un crucero por EEUU enferman por brote de norovirus

Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Más de 70 pasajeros de un crucero de Royal Caribbean enfermaron por un presunto brote de norovirus, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Los afectados, que presentaron síntomas de gastroenteritis aguda, viajaban a bordo del Serenade of the Seas, que zarpó el pasado 19 de septiembre desde San Diego (California) y tiene previsto llegar este jueves a Miami (Florida).

Un total de 71 de los 1.874 pasajeros y 1 de los 883 tripulantes del crucero Serenade of the Seas declararon síntomas gastrointestinales durante la travesía, entre ellos diarrea y vómitos.

Los CDC, que vigilan y controlan enfermedades gastrointestinales en cruceros internacionales, precisaron en su página oficial que el brote fue notificado el domingo y que las medidas de respuesta ya están en marcha para evitar su propagación.

Mientras el crucero se dirige a Miami, se intensificaron las tareas de limpieza y la desinfección del barco, se recogieron muestras fecales de los pasajeros afectados para realizar pruebas y se aisló a los infectados, de acuerdo con el informe de los CDC.

El norovirus es altamente contagioso y se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o agua contaminados, y superficies contaminadas, lo que lo convierte en un agente de fácil propagación en espacios cerrados y concurridos, como los cruceros.

En la página de los CDC figura una lista de diecinueve brotes reportados en cruceros que pasan por puertos estadounidenses, de los cuales catorce fueron de norovirus en lo que va de 2025.

El último caso fue localizado en el crucero Navigator of the Seas, perteneciente también al grupo Royal Caribbean, donde 134 pasajeros y 7 tripulantes resultaron enfermos de norovirus en julio.

Las autoridades de salud marítima continuarán monitoreando la situación mientras el Serenade of the Seas se aproxima a su destino final y se esperan resultados de laboratorio que permitan confirmar el origen del brote. EFE

