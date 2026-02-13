Más de 8,6 millones buscan pareja en apps de citas en México con el riesgo de estafas

4 minutos

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- Más de 8,6 millones de mexicanos buscan actualmente pareja mediante aplicaciones móviles de citas, un fenómeno que refleja la creciente digitalización de las relaciones personales en el país, pero que también incrementa la exposición a fraudes, suplantaciones y otros delitos.

Según el estudio “El amor en los Tiempos de las Telecom 2026: El Amor está en las apps”, de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), el 22,3 % de quienes han utilizado estas plataformas está hoy en búsqueda de su “media naranja” a través de una aplicación, equivalente a 8,6 millones de usuarios activos.

La intensidad de esta práctica ha aumentado: la frecuencia de uso subió a 2,7 veces por semana frente a las 2,4 del año anterior, principalmente para explorar perfiles e interactuar con potenciales parejas, de acuerdo con el informe.

El ligue digital se sustenta en un amplio reconocimiento: el 95,2 % de los internautas en México —99,3 millones— afirma conocer estas aplicaciones, mientras que el 37,1 % reconoce haber descargado alguna vez una, lo que representa 38,7 millones de personas.

Entre las plataformas, Tinder encabeza el nivel de conocimiento con 87,4 %, seguida por Bumble (62,8 %) y Facebook Parejas (47,3 %). Los usuarios además tienden a diversificar, pues el 47,3 % admite descargar más de una aplicación para ampliar oportunidades.

Esa actividad ha derivado en encuentros concretos: siete de cada diez usuarios asegura haber tenido al menos una cita con alguien conocido en estas plataformas y el 23,6 % reporta encuentros semanales.

Los resultados han sido diversos: relaciones casuales (42,7 %), dejar de escribirse (37,3 %), amistades (34,7 %) o relaciones formales (33,3 %).

Entre las historias exitosas está la de Mariana Sánchez, quien contó a EFE que conoció a su actual esposo mediante una app y ahora comparten más de cinco años de matrimonio y un hijo de tres años.

El estudio también muestra la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en estas dinámicas: el 2,9 % afirma usar herramientas para mejorar conversaciones o su perfil, mientras el 31,1 % reconoce funciones integradas como selección de mejores fotos, impulso de coincidencias o detección de perfiles falsos.

Peligro de engaño

Sin embargo, Elisa Elías, directora ejecutiva y fundadora de Aegis Security Consulting, advirtió que la IA marca “un antes y un después” del engaño, al permitir identidades sintéticas capaces de mantener conversaciones, clonar audios y simular videollamadas en un fenómeno de “ingeniería social potenciada por IA”.

“La realidad es que todos somos vulnerables”, afirmó, al recomendar desconfiar de relaciones que avanzan demasiado rápido y verificar toda información.

“Estamos entrando en una era donde la verificación visual, incluso auditiva, ya no es garantía de nada y la videollamada deja de ser prueba suficiente», alertó.

La especialista señaló que esta situación obliga a plataformas y usuarios a elevar sus estándares de validación digital, algo que consideró urgente ante la expansión del acceso a internet.

“La realidad es que todos somos vulnerables y en momentos en los que buscamos un vínculo afectivo podría apostar que estamos aún más vulnerables. Entonces, más que generar pánico, aquí el enfoque debe de ser de educación digital”, comentó Elías.

Ese riesgo se refleja en casos como el de Martha, quien relató a EFE que hace tres años —cuando aún era adolescente— creyó conversar con el actor Keanu Reeves.

Durante meses intercambiaron mensajes y realizaron videollamadas que parecían confirmar su identidad, hasta que planeó un encuentro presencial.

Su madre la apoyaba ante lo que parecían pruebas convincentes, pero gracias a la intervención familiar comprendió que se trataba de una estafa que pudo derivar en secuestro u otro delito.

Según la encuesta, entre quienes no utilizan estas aplicaciones las principales barreras son la inseguridad (41,9 %), la falta de interés (39,3 %) y la preferencia por mantener las relaciones fuera del entorno digital (33,3 %). EFE

