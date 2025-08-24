Más de 8.300 peruanos indígenas reciben por primera vez su Documento Nacional de Identidad

2 minutos

Lima, 23 ago (EFE).- Un total de 8.330 peruanos provenientes de comunidades indígenas y centros poblados recibieron por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI) con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y poder así ejercer derechos fundamentales, acceder a servicios del Estado y ser reconocidos oficialmente como ciudadanos de Perú.

El canal estatal TVPerú informó este sábado que la entrega de estos documentos se concretó gracias al trabajo conjunto del Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ambos organismos coordinaron acciones en territorios de difícil acceso pero donde persisten amplias necesidades de acceso a la identidad.

De las 8.330 personas que accedieron por primera vez al DNI, 606 corresponden a adultos mayores, 1.703 a adultos y 1.485 a menores de entre 0 y 5 años.

El director ejecutivo del Programa PAIS, Fidel Pintado, explicó al canal estatal que los documentos se han entregado a través de dos estrategias; los Tambos y las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).

Los Tambos son plataformas fijas que funcionan en áreas rurales y cuyo propósito es acercar servicios básicos del Estado. Actualmente existen 515 en el país, a través de los cuales, 823 ciudadanos obtuvieron por primera vez su DNI.

Respecto a las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), Pintado detalló que son unidades que se desplazan por vías fluviales y lagos para atender a comunidades del altiplano y de la Amazonía.

En lo que va del 2025, 7.507 personas consiguieron su documento en estas unidades móviles.

Durante estas jornadas de atención en Tambos y PIAS también se gestionó la renovación de 24.695 documentos y la entrega de 4.838 duplicados, lo que permitió a miles de ciudadanos actualizar o recuperar su identificación oficial.

«Este logro reafirma nuestro compromiso con el cierre de brechas de identidad y acceso a servicios. Cada DNI entregado representa una historia de inclusión y un paso hacia un país más justo», destacó Pintado al recordar que personas en situación de vulnerabilidad representaron la mayoría de los beneficiarios.

Las acciones impulsadas por el Programa PAIS, a través de los Tambos en zonas rurales y las PIAS que recorren ríos y lagos, han permitido que Reniec llegue a territorios donde antes no era posible garantizar la inscripción de ciudadanos.

De esta manera, sostuvo que se refuerza la inclusión social y el desarrollo integral de las poblaciones más alejadas del país. EFE

