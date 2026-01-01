Más de cien vuelos cancelados en Turquía debido a un temporal de nieve

1 minuto

Ankara, 1 ene (EFE).- Un total de 114 vuelos de la aerolínea de bandera turca Turkish Airlines y de su filial AJET han tenido que ser cancelados en el este de Turquía debido a las malas condiciones meteorológicas y las fuertes nevadas, según ha indicado este jueves la compañía.

Las cancelaciones afectan principalmente a conexiones hacia y desde el este y el sureste de Anatolia, señala la línea aérea en un comunicado.

Las fuertes nevadas han provocado avalanchas en esas regiones.

Tres pastores que cuidaban de su rebaño quedaron atrapados tras un alud en la meseta de Aksu a una altitud de 2.300 metros en el distrito de Ardanuç, en la provincia nororiental dede Artvin.

Uno de ellos ha sido localizado ya muerto y hoy siguen las labores de búsqueda y rescate del resto.

Mientras tanto, otra avalancha golpeó un vecindario en el distrito de Çatak, en la provincia oriental de Van, a primera hora del jueves.

Una persona está desaparecida y 22 casas fueron evacuadas como medida de precaución.

Equipos de rescate y de la Policía han sido enviados a la zona.

Las fuertes nevadas obligaron ayer a cerrar escuelas y otros centros educativos en varias provincias.EFE

dt-as/ess