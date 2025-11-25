Más de mil mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia en los últimos doce años

4 minutos

Gina Baldivieso

La Paz, 25 nov (EFE).- Bolivia registró más de mil feminicidios y medio millón de denuncias de violencia machista desde la promulgación -en 2013- de la ley que protege a las mujeres de la violencia en el país, según un reporte de la Coordinadora de la Mujer, que advirtió que este asunto sigue siendo «un problema creciente y estructural».

La entidad, que agrupa a más de una treintena de organizaciones defensoras de la igualdad, presentó estos datos en el boletín de su Observatorio de Género titulado ’25N: Violencias que persisten; derechos que urgen’, elaborado por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Con datos de la Fiscalía y la Policía, el reporte precisa que desde 2013 hasta el 6 de noviembre de este año se registraron en el país 1.226 feminicidios.

«Entre 2013 y 2024, apenas el 42,81 % de los feminicidios obtuvo sentencia. La mayoría de los casos sigue pendiente, reflejando un sistema que no garantiza acceso efectivo a justicia», señala el documento.

Datos actualizados del Ministerio Público hasta el 24 de noviembre dan cuenta de 71 víctimas de feminicidio en lo que va de año.

Entre los hechos más recientes están el feminicidio de una adolescente de trece años a manos de un hombre de veinticinco, que abusó de la menor antes de matarla en una localidad rural de La Paz, y el caso de una mujer que murió tras ser golpeada por su pareja en la región andina de Oruro.

La Coordinadora de la Mujer recordó que el delito de feminicidio se introdujo en el Código Penal con la promulgación en 2013 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, y que antes, el asesinato de una mujer «en el contexto de una pareja era tipificado como homicidio por emoción violenta».

Tendencia creciente

La ley 348 reconoce dieciséis delitos y, entre ellos, castiga el feminicidio con treinta años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

Desde 2013 hasta el pasado 31 de octubre se registraron 521.293 denuncias de delitos enmarcados en la ley en mención.

«La tendencia reciente muestra un incremento sostenido: desde 2022, cada año se registran más de 50 mil denuncias en el Ministerio Público», señala el boletín, que también indica que en el último quinquenio se denunciaron en promedio unos 130 casos por día, «un indicador que revela la normalización social de las agresiones» contra las mujeres.

La coordinadora indicó que las cifras oficiales «representan solo una parte de la realidad, pues el subregistro sigue siendo un obstáculo crítico para dimensionar la magnitud total de la violencia de género en el país».

La entidad mencionó como ejemplo de esto el que la Encuesta de Prevalencia de la Violencia 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), haya revelado que «el 71,5 % de las bolivianas sufrió violencia de pareja, pero solo el 11,9 % buscó ayuda y menos de la mitad llegó a formalizar la denuncia».

El delito más denunciado es la violencia familiar o doméstica, seguido por la violencia sexual, según el boletín, que indica, además, que nueve de cada diez víctimas de violencia son mujeres.

Entre 2013 y 2023, solamente el 6,59 % de los casos de violencia ingresados a la Fiscalía terminaron con una condena y «más del 90 % fueron rechazados, sobreseídos, beneficiados con salidas alternativas, desestimados o extinguidos».

«Detrás de cada cifra hay vidas marcadas por la violencia y, en muchos casos, por la impunidad, una familia desprotegida y un sistema que aún no logra garantizar justicia. A pesar de la Ley 348, la impunidad y la falta de voluntad política son la norma», advirtió la coordinadora.

La entidad reclamó a las autoridades que haya «voluntad política, institucionalidad sólida, presupuestos para implementar las leyes y políticas de prevención y sanción de la violencia». EFE

gb/eb/jrg