Médicos en España comienzan una huelga de una semana al mes para reclamar estatuto propio

2 minutos

Madrid, 16 feb (EFE).- Los médicos han comenzado este lunes en toda España la primera jornada de huelga -convocada una semana al mes hasta junio- contra la nueva normativa del sector y para reclamar un estatuto propio para la profesión.

Se trata del comienzo de una nueva oleada de huelgas convocadas por sindicatos minoritarios de toda España, que se suma a las más de media docena de protestas secundadas en 2025 tras encallar su negociación con el Ministerio de Sanidad español.

Durante el primer día de esta semana de huelga se realizaron numerosas concentraciones frente a hospitales y centros de salud de todo el país, donde los médicos mostraron su rechazo a la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), acordadas el pasado 26 de enero entre el Gobierno y los principales sindicatos.

Los convocantes reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal, que incluya medidas como una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que todo lo que supere esas horas se considere exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.

Piden también que las guardias -que habitualmente son de 24 horas seguidas- sean voluntarias, una jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Según los datos recopilados por la Agencia EFE, a falta de más información de los convocantes y las consejerías del ramo, el seguimiento de esta primera jornada es desigual, con comunidades donde apenas ha llegado al 10 % según los datos del gobierno regional, y otras con el 85 % de seguimiento en hospitales.

Sin embargo, los convocantes denunciaron que las instituciones han impuesto servicios mínimos excesivos que chocan con su derecho de huelga. EFE

agc.lca/ram/ime-lss

(Foto) (Vídeo)