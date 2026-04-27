Médicos retiran una lesión cutánea de la cabeza de Lula

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue operado con éxito este viernes en Sao Paulo para retirarle una lesión en el cuero cabelludo, a menos de seis meses de las elecciones presidenciales.

La lesión, claramente visible en las últimas semanas, era un carcinoma basocelular, precisó la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención en el hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo.

«Es una lesión común, causada por la exposición al sol», explicó Abdalla.

Lula, de 80 años, abandonó el hospital poco antes de mediodía, según el servicio de prensa de la Presidencia.

«El presidente se sometió a una intervención para retirar una lesión del cuero cabelludo que ya estaba programada. El procedimiento se desarrolló sin ninguna complicación», declaró el cardiólogo Roberto Kalil Filho a los periodistas en el hospital.

Según el doctor Kalil, la cicatrización tardará «aproximadamente un mes».

Durante ese periodo el presidente Lula tendrá que «usar sombrero», como ya hizo a finales de 2024, después de una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

Además de la extirpación de esta lesión cutánea, Lula se sometió a una infiltración en la muñeca derecha para tratar una tendinitis en el pulgar, según el parte médico.

«No deberá participar en grandes eventos en los próximos días, pero esto no tendrá impacto en su agenda de la próxima semana», afirmó el cardiólogo.

Lula, que planea aspirar a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, ha multiplicado recientemente las publicaciones en las redes sociales en las que aparece haciendo ejercicio, para mostrarse en buena forma y despejar dudas sobre su salud dada su avanzada edad.

Su principal adversario debería ser el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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