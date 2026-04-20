México, España y Brasil piden diálogo respetuoso con Cuba

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México, España y Brasil instaron el sábado a mantener con Cuba un diálogo sincero y respetuoso, que garantice a los cubanos decidir su futuro «en plena libertad», dijeron en un comunicado conjunto.

Sin hacer ninguna alusión a Estados Unidos, los tres países gobernados por dirigentes de izquierda expresaron su preocupación por la «dramática situación que vive el pueblo cubano», profundizada por el bloqueo energético impuesto por ese país desde enero.

«Hacemos un llamamiento a un diálogo sincero, respetuoso y acorde» apegado al derecho internacional, indica el comunicado difundido por la cancillería mexicana.

Se manifestaron además por una solución a largo plazo que garantice a los cubanos decidir su «futuro en plena libertad».

El llamado ocurre mientras se celebra en Barcelona la IV Reunión en Defensa de la Democracia, a la que asisten la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, entre otros líderes mundiales, con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, como anfitrión.

Los tres países expresaron una «enorme preocupación» por la situación en la isla comunista, que definieron como una «crisis humanitaria» y emplazaron a tomar medidas de alivio.

Se comprometieron a «incrementar de manera coordinada» una respuesta humanitaria para aliviar al pueblo cubano, señala el comunicado.

La tensión entre Cuba y Estados Unidos persiste, en medio de las conversaciones entre La Habana y Washington, confirmadas en marzo por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano-estadounidense, ha pedido cambios políticos profundos en la isla comunista y asegura que el gobierno está integrado por «dirigentes incompetentes».

El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado abiertamente la idea de «tomar» la isla, y su gobierno califica al régimen cubano como una «amenaza» para su seguridad nacional.

Los apagones en Cuba se intensificaron este año. La población sufre la falta de electricidad hasta 15 horas diarias, incluso en La Habana.

El país se encuentra semiparalizado por la falta de combustible. A esto se suma la escasez de alimentos y medicinas que enfrentan los cubanos desde hace varios años.

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