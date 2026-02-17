México «fortalece» relación con Canadá al recibir empresarios en plena revisión de TMEC

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno «está fortaleciendo» la relación económica con Canadá tras la visita de una delegación de empresarios de ese país, en medio de los esfuerzos por diversificar comercio e inversiones y en el marco del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

“Estamos fortaleciendo la relación con Canadá (…) Hay 400 empresarios canadienses, están en México. En una jornada de vínculo no solamente con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La visita ocurre tras encuentros bilaterales previos de Sheinbaum con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y forma parte de la estrategia del Ejecutivo mexicano de atraer capital extranjero en sectores clave, en un contexto en el que el país busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas y reforzar su papel en Norteamérica.

La gobernante mexicana explicó que sostendría reuniones con autoridades canadienses para dar seguimiento a compromisos previos.

Sheinbaum señaló que este martes recibirá al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, junto a miembros de su gabinete “para escuchar y trabajar en darle seguimiento a aquello que firmamos con el primer ministro Carney, que estuvo aquí hace algunos meses”.

Añadió, en este sentido, que el objetivo central es ampliar el intercambio económico bilateral y reforzar “no solo el comercio, sino las inversiones”.

“Entonces, se fortalece la relación México-Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el T-MEC va a permanecer, va a haber a lo mejor algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso”, insistió.

La mandataria también describió el clima general de diálogo con empresarios extranjeros, señalando que no han surgido reclamos mayores, aunque sí observaciones administrativas.

“No hay nadie que haya planteado algún problema, sino, como siempre, que sí se tardan mucho los trámites, temas de este tipo que, como saben, estamos en un trabajo muy importante para reducir todos los trámites”, apuntó.

Finalmente, enmarcó el acercamiento con Canadá dentro de una agenda más amplia de apertura económica hacia otros socios globales, incluidos India y Brasil, además de la actualización del acuerdo con la Unión Europea (UE), con el objetivo de diversificar mercados y ampliar el alcance exportador mexicano. EFE

