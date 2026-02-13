México abre la puerta a un puente aéreo con Cuba tras el envío de ayuda humanitaria

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque aclaró que ello depende de una petición formal de La Habana.

Esta semana, México envió dos buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana.

En ese contexto, Sheinbaum abordó la conexión aérea entre ambos países y subrayó que no hay restricciones operativas para los vuelos mexicanos.

“Ahora no están cerrados los vuelos”, afirmó al referirse a las limitaciones que enfrenta la isla para abastecer combustible de aviación.

No obstante, explicó que las aeronaves pueden repostar en territorio mexicano, lo que permitiría sostener operaciones o ampliar la cooperación logística.

“Pueden cargar, pueden venir a México. Sí, de hecho los vuelos mexicanos de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba porque aquí hay turbosina (combustible) y está muy cerca”, agregó.

El señalamiento ocurre en medio de las tensiones económicas y energéticas que atraviesa Cuba, que han provocado interrupciones en servicios básicos y han llevado a varios países aliados a ofrecer respaldo humanitario.

México ha insistido en su política de cooperación regional y en su rechazo a medidas restrictivas externas que, según ha reiterado el Gobierno, agravan la situación de la población.

Según ha asegurado Sheinbaum, México prevé seguir enviando ayuda a Cuba y ha asegurado que se cuenta con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol «pendientes de ser enviadas».

No obstante, también ha aclarado que eso no incluye el envío de petróleo, cuyo suministro están evaluando cómo reanudar sin verse perjudicados por los aranceles anunciados por Estados Unidos. EFE

