México abre ventanilla digital para simplificar trámites turísticos

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Ciudad de México, 31 mar (EFE).- El Gobierno de México abrió este martes una plataforma digital para concentrar en un solo sitio los trámites del sector turístico, en un nuevo paso para su estrategia de modernización de la gestión pública y la simplificación administrativa.

La Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), informó en un comunicado de la puesta en marcha de la Ventanilla de Trámites de Turismo.

Esta herramienta que aseguran es gratuita, segura y 100 % en línea buscará facilitar la apertura, operación y regularización de negocios turísticos sin necesidad de acudir a oficinas gubernamentales.

La plataforma funciona mediante la denominada ‘Llave MX’, el mecanismo oficial de autenticación digital del Gobierno mexicano y, en una primera etapa, concentrará los trámites vinculados con el Registro Nacional de Turismo (RNT), un padrón público obligatorio que reúne la información de los prestadores de servicios del sector.

Según la nota, el sistema permitirá tanto inscribirse como mantener actualizado ese registro.

Sectur detalló que la ventanilla atenderá a personas con actividades empresariales y empresas en los 32 estados del país, entre ellas hoteles, agencias de viajes, transportadoras turísticas, turoperadores y guías de turistas.

Además, las personas usuarias podrán dar seguimiento en tiempo real al estatus de sus solicitudes, conocer con claridad requisitos, pasos y documentos necesarios, y recibir atención en modalidad virtual o presencial con apoyo de personal autorizado.

Entre los trámites ya disponibles figuran la solicitud del Certificado de Inscripción al RNT, con vigencia de dos años, y el Aviso de Cierre de Operaciones, ambos sin costo y con tiempos de atención reducidos.

La dependencia del Gobierno mexicano añadió que la plataforma está disponible desde el 30 de marzo de 2026.

También destacó que más de 27.000 prestadores de servicios turísticos ya están inscritos en el RNT, por lo que la nueva ventanilla busca ordenar, actualizar y hacer más ágil la relación del sector con la autoridad.

En una etapa posterior se incorporarán otros procesos, como la Clasificación Hotelera y el Distintivo Nacional de Calidad Turística, con la intención de convertir la plataforma en una herramienta integral para la gestión del turismo en México.

El Gobierno de México ha priorizado la digitalización nacional mediante la creación de la Agencia de Transformación Digital, con el objetivo de simplificar trámites. EFE

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