México aclara que implicado en asesinato de Fernando Villavicencio fue detenido en el país

3 minutos

(Actualiza tercer párrafo con información de fuentes federales mexicanas)

Ciudad de México, 18 mar (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que uno de los líderes del grupo criminal ‘Los Lobos’, investigado como autor en el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villacencio en 2023, fue arrestado en la capital mexicana en colaboración con la Policía Nacional colombiana.

El funcionario precisó que esta detención se produjo en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, confirmando así la versión difundida por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Más tarde, fuentes federales mexicanas indicaron a EFE que las autoridades del país suramericano señalaron que podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales, «quien había sido procesado por su presunta participación en el magnicidio de Villavicencio».

La captura generó inicialmente confusión sobre su ubicación. Migración Colombia informó en un primer momento que había sido detenido en Bogotá tras llegar en un vuelo procedente de México, cuando presuntamente intentaba «migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano».

Sin embargo, Petro señaló posteriormente que el arresto fue en México y luego fue enviado a Bogotá.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, Aguilar Morales utilizaba documentos falsos y fue localizado tras varios meses de seguimiento en un operativo coordinado entre fuerzas de Ecuador, Colombia y México.

Lobo Menor se identificó ante las autoridades mexicanas como Juan Carlos Montero Mestre, pero la Fiscalía General de la República dijo en un comunicado publicado por el diario El País que el detenido «podría tratarse de Ángel Esteban Aguilar Morales».

“Dicho individuo se encontraba en situación de prelibertad y evadió la supervisión del servicio penitenciario ecuatoriano”, añadió el comunicado citado por el diario.

El arresto ocurrió en el exclusivo barrio de la capital mexicana, después de que las autoridades tuvieron conocimiento de la llegada al país del individuo, a quien vincularon con el grupo delictivo transnacional.

La SSPC señaló que «se estableció un seguimiento en tiempo real». Precisó que al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en territorio nacional.

“En tanto, las autoridades federales mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes”, indicó la SSPC. EFE

jmrg/gad