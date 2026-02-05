México amplía diálogo sobre minerales críticos con Canadá, Japón y UE, tras pacto con EEUU

3 minutos

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- México ampliará el diálogo sobre minerales críticos con Canadá, Japón y la Unión Europea en los próximos 60 días, según informó este jueves el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras el anuncio de un plan conjunto con Estados Unidos en la materia.

Luego de que México y Estados Unidos acordaran el miércoles trabajar en un Plan de Acción conjunto sobre minerales críticos, Ebrard precisó que el objetivo es realizar «consultas mutuas» para presentar distintas alternativas en la materia.

«Y tendremos un diálogo muy similar con otros países del mundo en los próximos 60 días», indicó, en un video difundido en redes sociales.

Ebrard señaló que el próximo 16 de febrero se espera la visita de una delegación «muy importante» de Canadá, con la que se conversará al respecto.

Agregó que también se dialogará con Japón «sin duda», así como con la Unión Europea y otras naciones, sin precisar cuáles.

Afirmó que la «instrucción» es que México forme parte del «acuerdo multilateral sobre minerales críticos» que se construye en el «nuevo ordenamiento» internacional.

«Porque como decía el primer ministro de Canadá (Mark Carney): ‘Si no estás en la mesa participando, estás en el menú’. Y nosotros (México) estamos en la mesa», aseveró Ebrard.

China rechaza «bloques excluyentes»

Por su parte, la Embajada de China en México advirtió que el país asiático se opone a la creación de «bloques excluyentes» que perturben el orden económico y comercial internacional, en referencia al llamado «bloque de comercio de minerales críticos» impulsado por Estados Unidos.

En un posicionamiento difundido en las redes de la Embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que un entorno comercial internacional abierto e inclusivo responde a los intereses comunes de los países, y subrayó que existe una responsabilidad compartida de «mantener la estabilidad y la seguridad de las cadenas industriales y de suministro globales de minerales críticos».

«China se opone a que cualquier país establezca bloques excluyentes para perturbar el orden económico y comercial internacional», zanjó el mensaje.

El miércoles, México y Estados Unidos anunciaron un Plan de Acción conjunto para asegurar el acceso a minerales críticos para sectores clave de la industria, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El plan prevé que durante los próximos 60 días los participantes discutirán la viabilidad de herramientas como pisos de precios ajustados en frontera para importaciones de minerales críticos, inicialmente enfocados en un conjunto selecto de minerales aún por determinar.

También contempla la posible integración de pisos de precios en un acuerdo plurilateral vinculante, así como cooperación técnica y regulatoria, estándares para minería y procesamiento, y la identificación de proyectos estratégicos con apoyo financiero para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro. EFE

