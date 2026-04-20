México analiza nuevas posibilidades de inversión y acuerdos comerciales con Cuba

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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno analiza nuevas posibilidades de inversión y acuerdos comerciales con Cuba tras la reciente apertura económica decidida por La Habana, en un contexto de apoyo humanitario sostenido a la isla y en medio del bloqueo energético de Washington.

Durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana aseguró que su gobierno explora la posibilidad de ampliar su presencia empresarial en la isla a partir de la decisión del Gobierno cubano de abrir más sectores de su economía.

“Eso significa que puede haber inversiones en Cuba de empresas privadas o de cooperación con empresas mixtas. Estamos trabajando en ello y viendo qué posibilidades de desarrollo hay con eso”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, en estas conversaciones participan, además de la Agencia de Cooperación de México (Amexcid), la Secretaría de Hacienda, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y otras instituciones del Gobierno federal.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de meses en los que México ha reforzado su respaldo político y humanitario a Cuba. En enero y marzo, Sheinbaum reiteró que su país seguiría enviando asistencia a la isla y defendió la cooperación bilateral como una decisión soberana.

Señaló, incluso, que existe una representación operativa de la Amexcid en Cuba para facilitar la llegada de apoyos.

“Para poder facilitar la llegada humanitaria y se ha estado trabajando en el envío tanto de alimentos como de otros insumos que requiere el pueblo cubano”, afirmó.

La presidenta situó este anuncio en continuidad con la política de apoyo que México ha mantenido en meses recientes hacia la isla, en medio de la crisis económica y energética cubana.

Además, la presidenta indicó que en la reciente Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el fin de semana en Barcelona, hubo consenso sobre la necesidad de mantener el apoyo a La Habana.

En la cumbre «todos (los gobiernos) acordamos también la importancia de seguir brindando ayuda humanitaria a Cuba”, concluyó. EFE

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