México asegura más de 270 kilos de fentanilo y detiene a 6 personas en el oeste del país

2 minutos

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este jueves en Colima, en el oeste de México, a seis personas, entre ellas un líder de una facción delictiva dedicada a la venta y tráfico de diversos estupefacientes, y aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó de las acciones realizadas por elementos del Gabinete de Seguridad, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

«Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles», puntualizó.

Derivado de los hechos, afirmó, se detuvo a Yair ‘N’, quien fue identificado como líder de una facción delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina en la región.

«En estas acciones también fueron detenidas seis personas y se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos», señaló el funcionario.

En un comunicado aparte, la SSPC, apuntó que durante las acciones se ubicaron dos domicilios que eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de narcóticos.

Estos arrestos se producen en un contexto de presión de Estados Unidos, que ha dejado ver la posibilidad de atacar directamente a los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico.

Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio de su país.

Desde febrero de 2025 y hasta el 8 de marzo de 2026, según el último reporte del Gobierno de México, se han detenido a 12.318 personas y confiscado 128,8 toneladas de droga, de ellas, 604,85 kilos de fentanilo gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con el presidente estadounidense, Donald Trum, a cambio de evitar aranceles a México. EFE

csr/mra