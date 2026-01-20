México asegura que tiene vacunas suficientes contra sarampión para los próximos dos años

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- El Gobierno de México afirmó este martes que cuenta con vacunas suficientes para los próximos dos años, las cuales ayudarán a atender el brote de sarampión que afecta a varias regiones del país, al tiempo que reforzó las campañas de inmunización para alcanzar una cobertura superior al 95 %, clave para controlar la enfermedad.

Durante la conferencia matutina presidencial, el secretario de Salud (SSa), David Kershenobich, explicó que México actualmente cuenta con más de 23,5 millones de vacunas contra el sarampión.

“Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente de vacunas para los próximos 2 años, para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”, afirmó el funcionario.

Explicó, asimismo, que la situación en América del Norte ha obligado a varios países a extender sus plazos para contener el virus.

“Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote”, señaló.

El titular de la SSa detalló que México dispone actualmente de 23.529.000 de vacunas contra el sarampión y precisó que en 2025 se distribuyeron 13.872.000 dosis, mientras que en lo que va de 2026 se han repartido 3.836.000.

Además, indicó que el año pasado se adquirieron 10,8 millones de vacunas y que este año se han comprado 27,36 millones de dosis adicionales.

Kershenobich recordó que el esquema nacional contempla tres momentos de vacunación: la aplicación a recién nacidos, la segunda dosis y una dosis de recuperación para personas que no fueron inmunizadas oportunamente.

Detalló que los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños de 1 año y 18 meses, menores rezagados de 2 a 9 años, personal de salud y educativo, así como jornaleros agrícolas migrantes.

Como medida extraordinaria, se decidió aplicar una dosis cero a bebés de 6 a 11 meses.

“En medio del brote hemos adelantado una dosis cero”, explicó, pues hasta ahora se aplicaba la primera dosis a los 12 meses.

Hasta el momento, detalló que las autoridades han aplicado 11.853.684 dosis ”un número importante”, dijo el secretario, quien atribuyó el resurgimiento del sarampión a los rezagos de vacunación derivados de la pandemia.

“Eso que se presenta en las Américas tiene que ver con lo que surgió en (la pandemia de) covid en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños”, apuntó.

El brote más relevante, indicó, se concentra actualmente en Jalisco (oeste) y Chiapas (sur), aunque también se registran casos en Michoacán (oeste) y Guerrero (sur).

En Jalisco, la cobertura de la primera dosis pasó de 65 % a 85 %, la segunda de 64 % a 89 % y la tercera de 61 % a 84 %, con el objetivo de llegar al 95 %. En Chihuahua, donde se detectaron los primeros casos, la situación “está ya prácticamente controlada”, aseguró.

El secretario advirtió que el sarampión es un virus altamente contagioso, incluso “mucho más” que la covid-19 pues explicó que una persona infectada puede contagiar a 15 o 16 personas y que el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.

Las autoridades reiteraron que las vacunas están disponibles en todos los hospitales públicos del país. EFE

