México baja déficit de cuenta corriente a 8.200 millones de dólares en 2025, un 68,25 %

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- El déficit de la cuenta corriente mexicana decreció un 68,25 % en 2025 al pasar a 8.200 millones de dólares frente a la cifra también negativa de 17.667 millones de dólares de 2024, según reveló este miércoles el Banco de México (Banxico) en su balanza de pagos.

Además, como proporción del producto interior bruto (PIB), en 2025 el déficit de la cuenta corriente descendió un 0,4 %, menor al 0,9 % de 2024, indicó el banco central en su reporte.

«La reducción anual del déficit de cuenta corriente se originó de una significativa ampliación del superávit de la balanza de mercancías no petroleras, parcialmente contrarrestada por mayores déficits de las balanzas de mercancías petroleras, de ingreso primario y de servicios, así como de un menor superávit de ingreso secundario», detalló.

Banxico precisó que el déficit fue resultado de créditos por 813.656 millones de dólares y de débitos por 821.855 millones de dólares.

«El saldo negativo de la cuenta corriente en 2025 se derivó de la combinación de un déficit en la balanza de bienes y servicios por 10.658 millones de dólares, de un déficit en la balanza de ingreso primario por 59.008 millones de dólares y de un superávit en la balanza de ingreso secundario por 61.467 millones de dólares», dijo.

Por otro lado, la balanza de capital mostró un déficit de 27 millones de dólares, menor al dato también negativo de 63 millones de dólares de 2024.

Mientras que la cuenta financiera, que incluye préstamos y endeudamientos netos, tuvo un déficit de 4.854 millones de dólares, un 86,36 % menos que la cifra también negativa de 12.233 millones de dólares del año anterior.

Los datos complementan el de la balanza comercial que se reveló en enero pasado, cuando se difundió que la economía mexicana tuvo un superávit comercial de 771 millones de dólares en 2025, una cifra 184 % menor al dato negativo de 18.541 millones de dólares de 2024.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores más amplios de un país. EFE

