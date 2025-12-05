México bloquea cuentas bancarias del mexicano Raúl Rocha, dueño del 50 % de Miss Universo

Ciudad de México, 5 dic (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario y actual dueño del 50 % de la franquicia del certamen de belleza Miss Universo, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado.

La versión fue adelantada este viernes por el periódico mexicano La Jornada.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investigaba a Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación contra 13 personas «por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol (combustible extraído y distribuido ilegalmente y bebidas alcohólicas adulteradas) y tráfico de armas».

El informe de la FGR ocurrió después de que ese mismo día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo.

Medios mexicanos indicaron que Rocha habría sido imputado por las autoridades por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México.

Sin embargo, cuatro días después, el 30 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

«No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes», afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en «plena coordinación» con la FGR.

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú. EFE

