México busca atraer hasta 450 millones de dólares anuales en investigación clínica

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- La Secretaría de Economía (SE) de México informó este lunes que implementó medidas normativas y de facilitación comercial para agilizar la importación de equipos eléctricos y electrónicos destinados a la investigación clínica, con el objetivo de impulsar la inversión extranjera en el sector que alcanzaría los 450 millones de dólares anuales.

La dependencia señaló en un comunicado que la investigación clínica fue reconocida como un sector estratégico dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar su relevancia para el desarrollo científico, económico y social del país.

Según Economía, la actividad es clave para garantizar la eficacia y calidad de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y tratamientos, además de generar evidencia que orienta la práctica médica, las decisiones regulatorias y las políticas públicas en salud.

La SE advirtió que uno de los principales obstáculos para el crecimiento del sector son las barreras regulatorias y operativas, especialmente en procesos como la importación de equipos especializados, lo que genera costos adicionales, retrasos e incertidumbre para la ejecución de protocolos.

Ante ello, la Subsecretaría de Industria y Comercio emitió una resolución específica para facilitar la importación de estos equipos, como parte de una estrategia orientada a mejorar la competitividad nacional y fortalecer la atracción de capital extranjero.

La dependencia estimó que estas medidas podrían detonar un aumento de hasta 50 % en la inversión extranjera en investigación clínica, equivalente a 150 millones de dólares adicionales al año.

Esta cifra se sumaría a los aproximadamente 300 millones de dólares anuales reportados por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), lo que elevaría el total a hasta 450 millones de dólares anuales.

El comunicado subrayó que estas acciones forman parte de la meta trazada por el Gobierno mexicano para avanzar gradualmente hacia 2.000 millones de dólares anuales en inversión en investigación clínica, uno de los objetivos contemplados en el Plan México hacia 2030. ()

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, afirmó que con esta estrategia se busca consolidar a México como un destino atractivo para la investigación clínica y como un actor relevante en la innovación farmacéutica y de dispositivos médicos.

La dependencia reiteró que la política responde al compromiso del Gobierno federal de promover la innovación, elevar la competitividad y generar un entorno económico favorable para la inversión con impacto en el bienestar social. EFE

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