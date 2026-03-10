México busca atraer más inversión de Asia mientras revisa el T-MEC con EE.UU y Canadá

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- En plena revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México quiere seguir impulsando las inversiones en el país de naciones asiáticas como Taiwán para incrementar las exportaciones y que los lazos comerciales y económicos sean aún mayores.

En el marco de una reunión de negocios con autoridades y empresarios taiwaneses, el director de Promoción Económica Internacional del Gobierno de México, Jesús Valdés, explicó que el país tiene relaciones económicas «muy importantes» con todo el mundo, al destacar el valor de la región asiática a nivel económico.

«Taiwán forma parte de la cadena de suministro de semiconductores, de electrónica, de automotriz. Entonces hay una gran presencia de empresas de esta región en el norte de México. De hecho tenemos 300 empresas ahí», dijo en declaraciones a EFE.

Según afirmó, para el Gobierno mexicano es «muy importante» atraer inversión y que el flujo comercial sea «mucho mayor» con Taipéi y otros países asiáticos, con el objetivo de participar en la cadena de suministros a nivel global y de ganar peso en Norteamérica.

Todo ello se produce en un contexto de revisión del T-MEC, algo que es percibido como una «oportunidad» más que como una «guerra» por el Ejecutivo liderado por Claudia Sheinbaum.

«Tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en puerta y esa es una gran oportunidad para invitar a todo el mundo a invertir a México», concluyó el funcionario.

Por su parte, la representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, Violeta Hsu, puso en valor el «crecimiento extraordinario» de sus relaciones bilaterales en los últimos años en ámbitos como el comercio.

«Taiwán se convirtió en el tercer socio comercial más importante de México a nivel mundial en 2025 con un volumen comercial que superó los 48.000 millones de dólares. Estas cifras no solo son un récord comercial, sino también una prueba de la profunda interconexión y la prosperidad compartidas en nuestra cadena de suministro», apuntó en su discurso.

México vive un momento de complejas relaciones con Asia después de que el año pasado aprobara incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos importados, medida que afecta principalmente al continente asiático, como es el caso de los vehículos eléctricos de China.

Este giro proteccionista se produce cuando el país inicia las negociaciones para revisar el T-MEC, algo que defienden Canadá y México, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado dudas al respecto en medio de la guerra comercial lanzada por su administración. EFE

