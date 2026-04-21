México califica de «positiva» la visita del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, calificó este martes como «positiva» la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tras una reunión en la que acordaron mantener la colaboración permanente en medio de tensiones por un reciente informe del organismo sobre la crisis de desaparecidos en el país.

«El resultado (de la reunión) fue positivo. Fue un diálogo y fue en dos sentidos”, declaró la funcionaria.

La reunión entre Rodríguez y Türk ocurre apenas unos días después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) expresara en un informe la posibilidad de que la situación de los desaparecidos en México, con más de 130.000 personas sin localizar, pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, el cual rechazó el Gobierno de México.

Rodríguez explicó que el encuentro se desarrolló en dos sentidos: por un lado, el Gobierno expuso el funcionamiento del sistema de derechos humanos en México y, por otro, escuchó observaciones y comentarios del representante de la ONU.

«Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado», señaló.

Durante la reunión, añadió, se revisaron diversos temas como discriminación, búsqueda de personas desaparecidas, atención a víctimas, migración y los programas actualmente en marcha bajo la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

«Hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México», dijo.

La titular de Gobernación subrayó que México reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con los organismos internacionales de derechos humanos «que pertenecen a Naciones Unidas y en general con todos los organismos internacionales”, afirmó.

Indicó que este compromiso no responde únicamente a obligaciones legales, sino a una política permanente de «respeto irrestricto a los derechos humanos», sostuvo.

Rodríguez agregó que también se abordaron los protocolos relacionados con el derecho a la libre manifestación de ideas y el nuevo plan en materia de búsqueda de personas desaparecidas, derivado de la reforma legal del 25 de julio del año pasado.

Asimismo, destacó la disposición del alto comisionado para escuchar y compartir experiencias internacionales.

“Estuvo atento y muy receptivo y nosotros también a sus palabras, a sus ejemplos también”, concluyó.

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