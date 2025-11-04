México celebra el ‘Buen Fin’ dos semanas antes del Black Friday para impulsar el comercio

Ciudad de México, 4 nov (EFE).- La decimoquinta edición del ‘Buen Fin’, una estrategia comercial de descuentos similar al Black Friday, se celebrará este año del 13 al 17 de noviembre, fechas en las que se ofrecerán promociones en comercios de todo México para fortalecer la economía nacional, con lo que se espera recaudar más de 200.000 millones de pesos (unos 10.725 millones de dólares), señalaron los organizadores.

Más de 200.000 establecimientos de todo el país participarán con ofertas y promociones para impulsar su actividad económica de cara a las compras navideñas y como respuesta nacional al Black Friday, que tendrá lugar el 28 de noviembre.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), principal promotora del programa, estimó a través de su presidente, Octavio de la Torre, que la derrama económica superará los 200.000 millones de pesos (unos 10.725 millones de dólares), lo que representará un incremento del 15,7 % respecto al año anterior.

Esta ‘fiesta del comercio’ nació hace 15 años como un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para fomentar el consumo responsable, la formalidad y la reactivación económica, consolidándose como una fecha clave para las familias mexicanas.

Como parte de la campaña, el Gobierno adelantará el pago de aguinaldos a los funcionarios públicos, a fin de que puedan realizar sus compras durante el fin de semana previo al Black Friday.

Las autoridades destacaron este lunes durante la presentación que el ‘Buen Fin’ contribuye a cuidar la economía familiar, fortalecer los negocios formales y generar empleo y confianza en el consumo.

“Este ‘Buen Fin’ impulsa a elegir lo nuestro. Cuando compramos productos mexicanos ganamos todos. Los beneficios de este proyecto alcanzan a las empresas, los consumidores y, sobre todo, al país”, afirmó Bárbara Botello, responsable del plan de marca nacional ‘Hecho en México’.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, señaló que México recibirá alrededor de dos millones de turistas durante la campaña, de los cuales 153.740 acudirán exclusivamente por el evento comercial, alcanzando una ocupación hotelera del 77,6 %.

El mayor interés se registra en el norte del país, donde numerosos visitantes estadounidenses cruzan la frontera para aprovechar las ofertas previas a la Navidad.

Desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), su titular, César Iván Escalante, informó que 1.175 personas, 175 módulos de atención y el monitoreo de 334 centros estarán activos para “prevenir abusos y garantizar la veracidad de las promociones”.

La Asociación de Empresas de Colocación de Personal indicó que durante el ‘Buen Fin’ las solicitudes de empleo temporal aumentan entre un 20 y un 30 %.

Como novedad este año, la Concanaco lanzó una página web y una aplicación que permiten localizar comercios participantes y consultar promociones cercanas, facilitando compras planeadas, seguras y transparentes mediante filtros por categorías y ubicación.

Los organizadores adelantaron que en futuras ediciones se buscará alcanzar los 300.000 comercios registrados y elevar la meta de recaudación, beneficiando especialmente a las micro y pequeñas empresas, que durante el ‘Buen Fin’ incrementan sus ventas hasta en un 35 % de su inventario.EFE

