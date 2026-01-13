México concluye colocación de tres eurobonos por 4.750 millones para proyectos sostenibles

3 minutos

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó este lunes la colocación en el mercado europeo de tres eurobonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un monto total de 4.750 millones de euros.

“Con esta operación se adelanta una parte importante del programa de financiamiento externo contemplado para 2026, permitiendo una gestión más flexible para el resto del año”, indicó la dependencia en un comunicado, que presumió la emisión en un “contexto geopolítico complejo”.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la operación se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, una guía que amplía las categorías de Gastos Sostenibles Elegibles y refuerza criterios de elegibilidad y trazabilidad.

Hacienda indicó que el marco se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y consolida mejores prácticas en transparencia, medición de impacto y rendición de cuentas, en línea con los estándares que demandan inversionistas institucionales de bonos sostenibles.

La SHCP destacó que, con esta emisión, México fortalece su curva soberana en euros al establecer tres puntos de referencia líquidos (5, 10 y 14 años), lo que busca facilitar el acceso al financiamiento para futuros emisores sostenibles tanto del sector público como del privado.

La colocación registró una demanda de 13.500 millones de euros, equivalente a 2,84 veces el monto emitido, y recibió órdenes de más de 180 inversionistas internacionales.

“Este resultado demuestra el sólido apetito de inversionistas globales por los instrumentos emitidos por el Gobierno de México, aún y en un contexto geopolítico complejo”, aseguró Hacienda.

La emisión se estructuró en tres bonos ODS. El primero es un bono con vencimiento en 2031, con una tasa cupón de 3,875 % anual, por un monto vigente de 2.000 millones de euros.

El segundo corresponde a un bono con vencimiento en 2036, con cupón fijo de 4,875 % anual y un monto emitido de 1.750 millones de euros.

El tercero es el bono con vencimiento en 2040, que paga un cupón fijo de 5,375 % anual y un monto de 1.000 millones de euros.

En perspectiva, Hacienda subrayó que, a la fecha, el Gobierno federal ha desarrollado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes, a través de 56 bonos etiquetados por un monto acumulado de 32.450 millones de dólares, lo que posiciona a México entre los principales emisores de bonos ODS en América Latina.

Por su parte, la SHCP aseguró que la estrategia se mantiene dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y enmarcada en el Plan Anual de Financiamiento 2026, con el objetivo de preservar una gestión fiscal “responsable y prudente”. EFE

jsm/gpv