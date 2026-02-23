México confirma una subida del PIB de 0,6 % en 2025, con un 1,8 % en el cuarto trimestre

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- El PIB de México creció un 0,6 % en 2025 y aumentó un 1,8 % de octubre a diciembre, rompiendo así con una racha de caídas en el segundo y tercer trimestre del año, confirmó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en sus datos definitivos.

El organismo autónomo aumentó levemente su estimación oportuna del 30 de enero, cuando estuvo por debajo de las expectativas del mercado, como resultado del incremento anual del 4,2 % de las actividades primarias y del avance del 1,3 % de las terciarias, contrarrestados por una caída del 1,3 % de las secundarias, según cifras originales.

Mientras, el aumento trimestral del producto interior bruto (PIB) ocurrió por un avance en el sector agropecuario del 7,8 %, aunado a una subida del 2,1 % en los servicios y del 0,3 % en la industria, agregó el instituto, con base en cifras desestacionalizadas.

La subida de 2025 es menor al crecimiento anual del 1,5 % de 2024, del 3,3 % de 2023, del 3,9 % en 2022 y del 6,1 % en 2021.

Cuarto trimestre

Por otro lado, el PIB del cuarto trimestre creció un 1,8 % interanual, la tasa de crecimiento más alta de los cuatro trimestres del año, con base en cifras originales.

Esto ocurrió por la subida interanual del sector agropecuario del 7,2 %, además del aumento del 2,2 % en los servicios y del 0,4 % en la industria.

Las estadísticas corresponden al primer año completo de la presidencia en México de Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre de 2024, en medio de la incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, destino de más del 80 % de las exportaciones mexicanas.

Dentro de los pronósticos

E PIB está debajo de lo esperado por el Gobierno mexicano, que estimaba un crecimiento de entre el 2 % y el 3 %.

Sin embargo, se ubica apenas por encima de la estimación de crecimiento del Banco de México (Banxico), que lo ubicaba en un 0,5 %, y que prevé que el país crecerá un 1,25 % este 2026.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en octubre al 0,6 % desde el 0,3 % previo su previsión de crecimiento para México en 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa del 1 % desde un 0,2 % anterior.

La economía de México creció el 1,5 % en 2024, pero cayó el 0,6 % de octubre a diciembre de ese año, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Trump en Estados Unidos.

México creció el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi. EFE

