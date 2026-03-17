México destaca «gesto de acercamiento» de Felipe VI tras sus palabras sobre la conquista

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Ciudad de México, 17 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que las palabras del rey Felipe VI acerca de que en la conquista española de América hubo «muchos abusos», supone un «gesto de acercamiento» del jefe de Estado de España pero añadió que «hay que seguir trabajando» en el proceso de reconocimiento histórico.

«La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando. De un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta mexicana comentó así las declaraciones de Felipe VI de este lunes durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, que fueron difundidas en redes sociales por la Casa Real.

Durante el recorrido por la muestra, el rey español sostuvo que hay que conocer los hechos de la conquista «en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso», al tiempo que reconoció que hubo «muchos abusos» en ese periodo histórico.

Sheinbaum contrapuso estas nuevas declaraciones a la negativa de Madrid a contestar la misiva que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en 2019 pidiendo un perdón oficial de la Corona española, lo que supuso un «enfriamiento» de las relaciones bilaterales.

La mandataria mexicana señaló que en España hubo críticas al rey por parte de la derecha a causa de este reconocimiento sobre la conquista, algo que enmarca en la visión histórica de ese espectro ideológico de que los habitantes originarios de América eran unos «bárbaros».

«Son la esencia de lo que somos los mexicanos. Los mayas inventaron el cero, ni los romanos. El conocimiento que se tenía del cosmos, la medicina tradicional y la propia cultura, y el sentido comunitario que es algo extraordinario de los pueblos originarios en México», aseguró.

Por todo ello, subrayó el valor de la declaración del monarca y que haya ido a la exposición de piezas mexicanas, al tiempo que insistió en que hay que «seguir trabajando» en el reconocimiento de «las grandes civilizaciones que existían en Mesoamérica y en otros lugares de América Latina».

Preguntada por si este nuevo paso podría conducir a una invitación oficial a Felipe VI para que acuda a México, Sheinbaum contestó que «vamos a ver», a la vez que reiteró su reconocimiento al «gesto» del monarca.

La exposición en Madrid forma parte de un proyecto de España y México que quiere reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias.

México había solicitado al rey de España que pidiera perdón por esos hechos a través de una carta por parte del entonces presidente López Obrador que nunca fue respondida, por lo que Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, a lo que el Gobierno español respondió no enviando ningún representante en señal de protesta, en un hecho sin precedentes. EFE

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