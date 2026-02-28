México dice no tener reportes de connacionales afectados en Medio Oriente «hasta ahora»

2 minutos

Ciudad de México, 28 feb (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este sábado que no tiene conocimiento de mexicanos que se hayan visto directamente afectados por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán ni por la represalia de Teherán.

En una publicación en redes sociales, aseguró que sus representaciones diplomáticas mantienen comunicación permanente con las comunidades mexicanas, con monitoreo continuo de la situación, y activaron los protocolos de protección y asistencia consular.

La Cancillería explicó que, desde el día de ayer, sus representaciones en Irán, Israel, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait están en contacto con connacionales y con familiares de su personal diplomático, como parte de las medidas de seguimiento.

La SRE indicó que dichas representaciones han atendido todas las consultas solicitadas por mexicanas y mexicanos en la región, “sin que, hasta el momento, se tenga conocimiento de personas directamente afectadas”.

En el mismo mensaje, la Cancillería hizo la recomendación de seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, como permanecer en interiores, ubicarse en lugares seguros, evitar desplazamientos y acatar en todo momento las instrucciones de las autoridades competentes.

Además, ante cierres de espacio aéreo e interrupciones de vuelos en distintos puntos de la región, solicitó a quienes tengan planes de viaje consultar con su aerolínea correspondiente el estatus de sus vuelos.

«La Cancillería reitera su recomendación de no viajar a la región”, añadió.

Para casos de atención o protección consular, difundió los números de emergencia de sus embajadas y recomendó utilizar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME) para mantener una comunicación directa y permanente.

En avisos previos, embajadas mexicanas en la zona han difundido recomendaciones adicionales de autoprotección —como permanecer en casa, mantenerse informados por fuentes oficiales, registrar datos de contacto y recomendaciones para casos extremos como la caída de una bomba o dron—, además de advertencias sobre cambios en lineamientos de protección civil y afectaciones a la conectividad aérea. EFE

