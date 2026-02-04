México dice que envía «muy poquito» petróleo a Cuba, sólo 496 millones de dólares en 2025

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró este miércoles que la empresa estatal mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba para el suministro de petróleo y derivados, a la vez que informó que en 2025 los envíos fueron por 496 millones de dólares a la isla, lo que representa una proporción mínima de las ventas totales de la petrolera mexicana.

«El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo; Y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla en la conferencia de prensa diaria presidencial en medio de las presiones de Estados Unidos para frenar el suministro de crudo a la isla caribeña.

El director general de Pemex detalló, en este sentido, que el valor total de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba ascendió a 496 millones de dólares el año pasado y que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.

«Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con dos países”, afirmó el directivo al explicar que Pemex mantiene relaciones comerciales energéticas con más de medio centenar de naciones.

Añadió que el contrato con Cuba se ejecuta conforme a la disponibilidad de Pemex y las solicitudes del país caribeño.

“El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, explicó.

Por otro lado, el director de Pemex enmarcó este suministro dentro de la política energética del Gobierno mexicano de priorizar el procesamiento interno del crudo.

“La política del (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) fue muy clara (…) El crudo que se produce en México es para beneficio del mexicano”, señaló, al explicar que las exportaciones generales de Pemex están disminuyendo por el aumento del uso de crudo en las refinerías nacionales.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo a Cuba tanto en términos comerciales como humanitarios y rechazó que exista opacidad en la relación bilateral.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, zanjó.

Sheinbaum reconoció que el suministro energético se da en un contexto internacional complejo, luego de que Estados Unidos anunciara posibles sanciones comerciales.

No obstante, insistió en que México continuará con el respaldo humanitario: “Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo”.

Sheinbaum sostuvo que el apoyo a Cuba trasciende gobiernos y partidos políticos y responde a valores arraigados en la sociedad mexicana.

“México no abandona a nadie. Ni a su pueblo ni a un pueblo que esté en sufrimiento”, aseveró.

Sin embargo, en días recientes México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria, sin indicar exactamente en qué consistirá este apoyo. EFE

