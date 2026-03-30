México dice que no hay «preocupación» ante la situación monetaria por la guerra en Irán

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Ciudad de México, 30 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que el Gobierno no tiene «preocupación» por la situación monetaria del país, con una subida del tipo de cambio del peso frente al dolar que está en el «margen», por lo que descartó que hubiera «algún problema» en el contexto de la guerra en Irán.

«No es un asunto de preocupación ni del Gobierno de México, ni del Banco de México, ni tenemos por qué alarmarnos de una situación así. Está en el margen», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

A pesar de esa subida, destacó que las reservas internacionales son «históricas» y que hay «recursos suficientes» en el país para la inversión privada.

«No hay problema», zanjó Sheinbaum sobre la situación del peso frente al dólar.

No obstante, reconoció que el precio del petróleo sí es un «problema», una tendencia provocada por el conflicto en Oriente Medio y que, añadió, impacta en el aumento del coste de los combustibles.

En este sentido, la mandataria recordó el acuerdo llegado el año pasado con los responsables de las gasolineras para que el precio no suba de forma abrupta, aunque advirtió que en el caso del diésel puede haber impacto al ser el combustible que se usa para el transporte de mercancías en México.

Sobre el precio de la gasolina, detalló que el Gobierno está trabajando para lograr una «reducción adicional», más allá del acuerdo alcanzado.

«Todavía queremos que haya una reducción adicional. Petroleros Mexicanos (Pemex) está revisando su precio en las terminales y estamos trabajando toda esta semana para ver si todavía podemos llegar a un acuerdo voluntario con los gasolineros para reducir todavía más», señaló.

El pacto firmado en febrero de 2025 es de carácter voluntario y no impone obligaciones legales a las partes firmantes.

El plan busca que exista un diferencial razonable de hasta dos pesos (0,11 dólares) entre el precio mayorista y el precio al público, sin incluir el Impuesto al Valor Añadido (IVA).

Ante el agravamiento del conflicto, la inquietud internacional en el mercado petrolero se ha acrecentado por los problemas de exportación desde el golfo Pérsico, pues Irán impuso un cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde habitualmente circula la quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo. EFE

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