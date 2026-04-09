México domina la clasificación del taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 9 abr (EFE).- Los atletas mexicanos reafirmó este jueves su jerarquía en el taekwondo de la región, cuando el triple medallista mundial y actual referente del peso pesado, Carlos Sansores (+87kg), y la campeona mundial Leslie Soltero, conquistaron cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo entre julio y agosto próximos.

Otra peleadora mexicana que avanzó a los Juegos fue la medallista mundial Daniela Souza, en los -49 kilos.

Colombia y Puerto Rico también hicieron valer su experiencia internacional.

Miguel Trejos (Colombia), medallista de oro en Juegos Panamericanos, avanzó con solvencia en la categoría de -80kg, mientras que su compatriota Andrea Ramírez, una experimentada atleta olímpica y medallista mundial, aseguró su cupo en los -49 kilos.

De su lado, Brandon Ramos, de Puerto Rico, lideró su llave en los -54kg para sellar su clasificación.

En masculino se destacan los avances de Yohandri Granado (Venezuela) en -63kg; Jhon Deivi Garrido (Colombia), en -68kg y Gabriel González (Costa Rica) en -87 kilogramos.

En femenino, además de las figuras mexicanas, lograron su pase Isuangelis Soto (Puerto Rico) en -62kg, Fabiola Villegas (México) en -57kg y Nadia Ferreira (México) en -53 kilos.

Los competidores dominicanos tienen asegurada sus plazas para la cita regional debido a su condición de sede, pero desde este viernes iniciarán su participación en el Dominican Open, un torneo que otorga puntos para el ránking mundial.

Previo al inicio de los combates de la primera jornada y con la participación de más de 850 atletas de diversas naciones, quedó oficialmente inaugurado el Clasificatorio de Taekwondo para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante su intervención, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, enfatizó que la organización de este evento es una muestra de la planificación anticipada que caracteriza a la gestión deportiva actual, destacando su importancia para el ránking hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por su parte, Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae), destacó la calidad competitiva del torneo, que reúne a campeones olímpicos y medallistas mundiales.

Camacho enfatizó que la delegación dominicana se encuentra en un proceso de preparación sólida no solo para este clasificatorio, sino con la mirada puesta en el éxito de los próximos juegos multidisciplinarios.EFE

rsl