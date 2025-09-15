The Swiss voice in the world since 1935

México emite bonos por 5.000 millones de euros para financiar a Pemex

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 15 sep (EFE).- México acudió este lunes al mercado con una emisión de deuda en euros por hasta 5.000 millones, que servirá para ayudar al rescate financiero de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La operación estaría distribuida en vencimientos a 4, 8 y 12 años, con montos por 2.250, 1.500 y 1.250 millones de euros, respectivamente, reportó International Financing Review (IFR), un medio de información financiera del Grupo de Bolsas de Londres.

Los recursos se destinarán a fines generales del Gobierno y a inyectar capital a Petróleos Mexicanos (Pemex) para su programa de recompra y pago de pasivos, como parte de la Administración actual de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha admitido que la petrolera estatal se ha convertido en una presión para las finanzas públicas del país.

La petrolera estatal mantiene una oferta de adquisición por un monto máximo de 9.900 millones de dólares de once series de valores, con vencimiento de la oferta el 30 de septiembre y una fecha límite de retiro temprano el 15 de septiembre, según informó a la Bolsa Mexicana de Valores el pasado 2 de septiembre.

Esta emisión ocurre en un contexto marcado por un claro respaldo financiero público a Pemex que se ha intensificado en los últimos meses.

En julio, el Gobierno colocó 12.000 millones de dólares en “precapitalized notes” (P-Caps) para cubrir obligaciones de 2025 y 2026, en una operación con demanda de 23.400 millones de dólares, lo que permitió ampliar el tamaño originalmente previsto.

Lo anterior, provocó que la agencia Fitch elevara, el 1 de agosto, la nota crediticia de Pemex a ‘BB’ desde ‘B+’ por el mayor apoyo del Estado, aunque la calificación sigue por debajo del grado de inversión.

De acuerdo con datos oficiales la deuda de Pemex supera los 100.500 millones de dólares y solo en 2026 enfrenta vencimientos por alrededor de 12.500 millones de dólares.

A la par, el Gobierno mexicano ha proyectado un nuevo apoyo financiero para Pemex en su presupuesto para 2026 por casi 13.175 millones de dólares, destinado al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores, mientras espera que para 2027 la petrolera estatal “camine sola”. EFE

jsm/afs/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR