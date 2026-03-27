México envía cuarto barco con ayuda humanitaria a Cuba

3 minutos

Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El Gobierno de México anunció este viernes la llegada a Cuba de un nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba, que incluye 96 toneladas de alimentos, en medio del deterioro económico en la isla caribeña y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

«El Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz, llegó a la República de Cuba la mañana de este viernes con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria consistente en víveres varios, principalmente frijol y arroz», informó la Cancillería mexicana.

Se trata del cuarto envío de estas características de México a Cuba en lo que va de año, por lo que suman ya 3.125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba, precisó el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La ayuda fue enviada por el Gobierno de México, con participación de los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de Puebla, así como de organizaciones sociales.

El pasado lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que su Gobierno seguiría enviando ayuda humanitaria a Cuba e instó a organismos como Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de EE.UU.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana, y mientras desde México viajó hacia Cuba un convoy compuesto de tres barcos con ayuda humanitaria, en un momento de crisis económica y energética agravada por restricciones al suministro de combustible.

El convoy Nuestra América salió el fin de semana desde el sureste de México y llegó con su principal embarcación el pasado martes a Cuba, con varias toneladas de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y paneles solares, pero dos veleros de acompañamiento perdieron comunicación en altamar.

Este viernes, Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano continúa la operación de búsqueda y rescate de las dos embarcaciones con nueve personas a bordo que partieron a Cuba con ayuda humanitaria el 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

Según la Marina de México, en ambas embarcaciones viajaban activistas de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense.

Según, lo programado tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero no se tiene confirmación de su arribo.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, con un historial de apagones que suma ya siete nacionales más otros tantos parciales, por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto y el bloqueo petrolero de EE.UU. EFE

afs/jmrg/cpy

(foto)