México enviará segundo cargamento de ayuda a Cuba y abre puerta a donativos civiles

1 minuto

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas, en medio de la aguda crisis en la isla por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo.

«Llegan mañana, regresa el barco. Y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Hasta cumplir las 800 toneladas”, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también abrió la posibilidad de integrar donaciones de organizaciones civiles. EFE

