The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

México enviará segundo cargamento de ayuda a Cuba y abre puerta a donativos civiles

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El Gobierno de México anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba y afirmó que continuará con los envíos hasta completar unas 800 toneladas, en medio de la aguda crisis en la isla por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo.

«Llegan mañana, regresa el barco. Y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Hasta cumplir las 800 toneladas”, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también abrió la posibilidad de integrar donaciones de organizaciones civiles. EFE

csr/afs/gad

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR