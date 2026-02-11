México expresa sus condolencias a Canadá por el «lamentable» tiroteo mortal en una escuela

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó este miércoles sus condolencias a Canadá por el «lamentable» tiroteo en una escuela en la provincia de la Columbia Británica, que provocó la muerte de 10 personas, incluida la supuesta autora de la masacre.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresa sus más sinceras condolencias a las familias afectadas y a la comunidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, ante el lamentable tiroteo en una de las escuelas de la comunidad», señaló la Cancillería a través de sus redes sociales.

Asimismo, la dependencia explicó que el consulado del país en la ciudad canadiense de Vancouver ha estado «al tanto de esta situación sin que al momento se reporten personas mexicanas afectadas».

La Policía Montada de Canadá señaló en la noche del martes que a las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

Los agentes hallaron en la escuela seis fallecidos además del cuerpo sin vida de la supuesta autora, que al parecer se quitó la vida. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital y otros dos fallecidos fueron localizados en el interior de una vivienda.

Esta masacre es uno de los tiroteos más graves de la historia del país y el segundo con más víctimas mortales que ocurre en un centro de educación canadiense desde la masacre de la Escuela Politécnica de Montreal en 1989. EFE

