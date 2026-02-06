México impulsa «conservación efectiva» de la vaquita marina en el Alto Golfo de California

3 minutos

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- Con el objetivo de lograr una «conservación efectiva» de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, el Gobierno de México alcanzó un acuerdo que permitirá avanzar en los esfuerzos de conservación de la especie al tiempo que atiende una deuda de justicia social histórica con las comunidades de la región.

En un comunicado emitido este viernes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México indicó que representantes del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados de Baja California y Sonora, así como autoridades de los municipios de San Felipe, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, se reunieron con pescadores del Alto Golfo de California para acordar acciones que «permitan mejorar y hacer más efectiva la conservación de la vaquita marina, cuidando también las condiciones de vida de las comunidades».

La dependencia explicó que durante la primera sesión ordinaria del 2026 del Grupo Intragubernamental de Sustentabilidad (GIS) del Alto Golfo de California se llevaron a cabo modificaciones al Acuerdo del año 2020 que regula la pesca en la región.

Esas modificaciones, se apuntó, consideraron las opiniones técnicas del Comité Internacional de Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) y las recomendaciones surgidas del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), así como las propuestas del sector pesquero.

La Semarnat indicó que la actualización del acuerdo tiene tres objetivos: contar con un instrumento de regulación pesquera eficaz, eficiente y apegado a las condiciones reales, tanto operativas como biológicas y sociales de la región y contar con el mayor sustento técnico para la toma de decisiones.

Además de hacer compatibles la conservación de la vaquita marina y otras especies del Alto Golfo de California con los medios de vida y el bienestar de las comunidades.

La Semarnat explicó que los datos analizados por los especialistas consideraron los registros históricos de la vaquita marina del Sistema Nacional de Información Biológica (SNIB) de 1966 a 2008, los registros acústicos de 2011 a 2024 de laComisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y los registros de avistamiento de los últimos diez años, de 2015 a 2025.

Además, el análisis también incluyó las opiniones y propuestas generadas por las comunidades pesqueras de la región.

Lo anterior permitió «proponer un ajuste al polígono de prohibición de redes de enmalle, protegiendo las zonas donde se tienen los mayores registros y avistamientos de la vaquita, conocida como Zona de Tolerancia Cero, tener una vigilancia efectiva y equilibrar las zonas para la actividad pesquera».

Además de las adecuaciones regulatorias, las líneas de trabajo contemplan el plan de desarrollo de métodos de pesca sustentables y la comercialización de productos, con valor agregado por estar protegiendo a la vaquita marina.

A finales de octubre pasado, el Gobierno de México y la ONG Sea Shepherd Conservation Society informaron que de mayo a septiembre de 2025 llevaron a cabo dos proyectos de monitoreo acústico y visual en el Alto Golfo de California para el avistamiento de vaquitas marinas, en los que confirmaron la detección de entre siete y diez ejemplares y el nacimiento de nuevas crías. EFE

