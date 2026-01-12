México informa de dos detenciones más en el caso del asesinato del exalcalde Carlos Manzo

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo de dos detenciones más en el caso del asesinato del exalcalde del municipio de Uruapan Carlos Manzo, uno de los cuales es Samuel ‘N’, quien fue director de Relaciones Públicas y Protocolo durante el mandato del edil.

El titular de la SSPC afirmó que, derivado del “análisis minucioso y de evidencias” basadas en el trabajo de las instituciones de seguridad del occidental estado de Michoacán y del Gabinete de Seguridad, también se capturó a Josué Elogio ‘N’, alias el Viejito, y que ambos cuentan con órdenes de aprehensión por “homicidio y lesiones calificadas”.

Para esta detención, detalló que se desplegaron operativos en el municipio de Uruapan el pasado 8 y 9 de enero, además que de las investigaciones se pudo constatar que Samuel ‘N’, el día de asesinato, 1 de noviembre de 2025, informó a Josué Elogio ‘N’ los detalles del itinerario de Manzo en el marco de las actividades del Festival de las Velas, donde ocurrió el homicidio.

García Harfuch explicó que fue Samuel ‘N’ quien envió a Josué ‘N’ la fotografía del alcalde en la explanada antes del asesinato.

Esta imagen, argumentó, es la que llega al chat del grupo liderado por Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución.

Incluso el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que estos dos sujetos reconocieron que conocían del objetivo del asesinato “dos semanas antes del hecho”.

García Harfuch también destacó que el entonces director de Relaciones Públicas y Protocolo había mantenido comunicación con Ramiro ‘N’, otro de los involucrados.

Además apuntó que, derivado del “cruce de información”, se constató que Samuel ‘N’ cuenta con “antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022”, mientras que Josué Elogio ‘N’ se desempeñaba como “taxista” hasta su detención, el 9 de enero.

Por otro lado, Torres Piña aclaró que Yesenia Méndez Rodríguez, particular de la actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Manzo, Grecia Quiroz, fue requerida el 9 de enero por la fiscalía del estado para ser entrevistada y así desahogar las indagaciones sobre este caso, pero que fue liberada ese mismo día.

Sin dar detalles sobre el origen de las células delictivas involucradas en el asesinato de Manzo, Harfuch remarcó que estos arrestos se suman a los anunciadas anteriormente.

Y enlistó a Jorge ‘N’, Ricardo N, Jaciel Antonio N, alías ‘El Pelón’, quien es considerado reclutador de personas para el crimen organizado, Gerardo ‘N’, Ramiro ‘N’, Flor ‘N’ y Alejandro Baruch ‘N’, alias ‘KOZ’, jefe de una célula criminal relacionada con “homicidios, extorsión y ventas de drogas”.

Según las autoridades, en Uruapan, operan el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo ha desatado una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad que viven varias zonas del país. EFE

