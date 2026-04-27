México intercepta embarcación con seis personas y una tonelada de cocaína en el Pacífico

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Ciudad de México, 27 abr (EFE).- Las autoridades mexicanas interceptaron este lunes una pequeña embarcación con cerca de una tonelada de cocaína y detuvieron a seis extranjeros en un operativo marítimo realizado a 120 kilómetros al noroeste del Puerto de Chiapas (sur).

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano informó que esta operación, encabezada por efectivos de la Marina, detectaron una embarcación con tres motores fuera de borda que «realizaba movimientos no propios de la navegación civil».

Por ello, la Armada, en funciones de Guardia Costera, ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para «verificar su situación».

Durante la inspección de la embarcación se localizaron 18 bultos con cocaína y un peso estimado de 904 kilos.

A los seis tripulantes detenidos, que las autoridades mencionaron con nacionalidad extranjera, sin especificar sus orígenes, fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

«Esto representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos (2 millones de dólares) y evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles», añadió la institución federal.

En este operativo, de acuerdo a las autoridades, colaboraron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 62 toneladas de cocaína en alta mar como «parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado», en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos. EFE

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