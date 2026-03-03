México lanza Vive Ligero, una plataforma que busca combatir la obesidad

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- Ante la alarmante cifra de que cerca del 75 % de los adultos en México vive con sobrepeso u obesidad, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2022, especialistas instaron a reducir el peso bajo acompañamiento médico para disminuir riesgos cardiovasculares, renales y hepáticos.

El llamado se realizó en el lanzamiento de Vive Ligero, una plataforma presentada por Novo Nordisk México durante un taller dirigido a periodistas en el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora el 4 de marzo, donde expertos en el área coincidieron en que la obesidad debe abordarse como una enfermedad crónica compleja, con diagnóstico oportuno y seguimiento clínico continuo.

En el evento participaron Emma Chávez, médica endocrinóloga y coordinadora de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ); Hugo Radillo, médico internista y cardiólogo clínico, director del Centro de Atención Cardiometabólica; Ricardo Correa, médico internista y nefrólogo adscrito al Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del INCMNSZ; y Mike Vivas, director médico senior de Novo Nordisk México.

Vive Ligero, educación y acompañamiento clínico

La plataforma Vive Ligero se enfocará en promover la educación en salud, la continuidad del cuidado y el acompañamiento profesional para evitar la automedicación y fomentar decisiones informadas.

“La obesidad toca el corazón, el hígado, los riñones y la vida cotidiana de millones de familias”, señaló Vivas, quien subrayó que hablar de pérdida de peso es hablar de la recuperación de la salud integral.

Por su parte, Chávez destacó que “la obesidad no es un fallo personal ni un problema de fuerza de voluntad; es una enfermedad crónica regulada por mecanismos biológicos, hormonales y metabólicos que actúan de forma distinta en cada persona”, por ello el tratamiento debe ser estrictamente individualizado y supervisado.

Evidencia clínica y reducción de eventos

Los especialistas detallaron que el tratamiento del sobrepeso y la obesidad requiere un enfoque integral que combine una dieta baja en calorías, el incremento de la actividad física y terapia farmacológica con respaldo científico, cuando esté indicada.

En este contexto, recordaron que la semaglutida 2,4 mg ha demostrado ser una herramienta efectiva con reducciones de peso de hasta 21 % en estudios clínicos, acompañadas de una menor incidencia de eventos cardiovasculares.

Además, el análisis de vida real STEER indicó que este medicamento reduce el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular o muerte por todas las causas en 57 % en comparación con tirzepatida, según lo expuesto durante la sesión.

La semaglutida 2,4 mg está ya aprobada en México para el tratamiento de la obesidad o sobrepeso en adultos con al menos una comorbilidad relacionada con el peso, y en adolescentes mayores de 12 años con obesidad, siempre bajo indicación médica como complemento a una dieta baja en calorías y mayor actividad física.

Una enfermedad con impacto multisistémico

La obesidad se asocia con más de 200 comorbilidades, elevando el riesgo de enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y padecimientos hepáticos como la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH) y enfermedades cardiovasculares.

Dado que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las hepáticas siguen siendo las principales causas de muerte en el país, según estadísticas del INEGI, los expertos concluyeron que una reducción de peso segura y sostenida puede modificar el curso de estas enfermedades, aliviando la carga cardiovascular, renal y metabólica que actualmente afecta a México. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Novo Nordisk de México para la elaboración de este contenido.