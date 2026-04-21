México llama a revisar más de 420 vehículos Nissan por fallos en contrachapa de puertas

1 minuto

Ciudad de México, 21 abr (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México compartió este martes el llamado de la empresa Nissan Mexicana a revisar en el país 421 vehículos de distintos modelos por defectos de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas.

El organismo mexicano encargado de velar por los derechos de los consumidores advirtió en un comunicado que los automóviles que necesitan revisarse corresponden a los modelos Kicks (año 2025), Frontier V6 (año 2026) y Sentra (año 2025).

La alerta obedece a que las unidades pueden presentar un defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas y la resistencia sería insuficiente. “En algunos casos incluso podría romperse y provocar la apertura de la puerta”, explicó Profeco.

Por ello, la empresa se ha ofrecido a cambiar las cuatro contrachapas de las puertas, sin costo para las personas consumidoras.

Para ello, Nissan Mexicana contactará con los usuarios para informarles de esta circunstancia a través de correo electrónico, mensajes de texto, cartas y llamadas telefónicas a las y los propietarios para invitarles a acudir con los distribuidores autorizados.

La campaña para atender el desperfecto inició el 31 de marzo de 2026 y se mantendrá hasta que se complete el 100 % de unidades reparadas, precisó Profeco. EFE

csr/jsm/nvm